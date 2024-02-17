شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Madame Web يحصل على أدنى تقييم بـ13%.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فيلم Madame Web مسيرته السيئة منذ أن طُرح يوم الأربعاء الماضي في دور العرض السينمائي، فسبق أن تم تصنيف الفيلم على أنه فوضي محرجة، وبعد ثلاثة أيام من العرض السينمائي حصد الفيلم على تقييمات متدنية للغاية وصلت لـ 13% فقط، وهو على عكس التوقعات عبر موقع Rotten Tomatoes.



تقييم الفيلم

الفيلم مبنى استنادًا إلى شخصية Marvel Comics التي تحمل الاسم نفسه، ويقوم ببطولة الفيلم بـ جانب داكوتا كل من سيدني سويني من The White Lotus، بالإضافة إلى إيما روبرتس وآدم سكوت.

بعد العرض الأول، تعرض الفيلم لانتقادات شديدة حيث وصفه أحد النقاد بأنه "فوضى محرجة" و"ربما يكون أسوأ فيلم فكاهي رأيته على الإطلاق، الحوار فظيع، والمونتاج محرج".

وكان ريتشارد نيتو، رئيس التحرير في The Hollywood Handle، لاذعاً بنفس القدر، حيث كتب: “MadameWeb فيلم فظيع، حاولت الاستمتاع به ولكن للأسف التنفيذ السيئ لم يساعد، طاقم الممثلين رائع بالتأكيد لكن الأداء كان مخيبا للآمال، ويجب على سوني التوقف عن صنع هذه الأفلام".

وأضاف آخر: "للأسف، لم أتمكن من الاستمتاع بنجاح. #MadameWeb عبارة عن سلسلة من الفرص الضائعة والمضيعة وليست لأسباب واضحة".