مايان السيد تطرح البوستر الرسمي لـ "إمبراطورية ميم" و تكشف عن إسم و ملامح شخصيتها

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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية مايان السيد البوستر الرسمي لأخر الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "إمبراطورية ميم"، و كشفت ميان عن ملامح و إسم شخصيتها و علقت بالقول :"مادي في امبراطورية م".
مسلسل "إمبراطورية ميم" مقتبس من الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.
وبدأ فريق العمل بتصوير مشاهده الأولى، وجمعت هذه المشاهد الممثلين خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة.
إشارة إلى أن مايان السيد تشارك في بطولة الفيلم الجديد "ولنا في الخيال حب"، مع الممثلين المصريين يشارك أحمد السعدني عمر رزيق وعفاف مصطفى، إخراج سارة رزيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، إذ يحكي قصة أستاذ جامعي ذو طبع انطوائي، تقتحم حياته طالبة من بين طلابه في الجامعة، لتتطور الأحداث في إطار كوميدي طريف، ويجد نفسه متورطاً في علاقتها بحبيبهان ومن ثم يضطر لمواجهة نفسه، وتستمر أحداث الفيلم.
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