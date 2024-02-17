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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف البوستر الخاص بأحد أعمالها القادمة و هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و الذي سيعرض في رمضان القادم، و حمست الجنهور من خلال الكشف عن ملامح شخصيتها و علقت بالقول: "مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، إن شاء الله في رمضان".
و في وقت سابق، شاركت سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها من كواليس تصوير أخر أعمالها و هو فيلم "أنف و ثلاثة عيون"، حيث ظهرت بالشخصية التي تجسدها و التي تحمل إسم روبا، و علقت محمسةً الجمهور لهذا العمل بالقول: "روبا دلوقتي ممكن تشوفها في كل السينمات في فيلم أنف و ثلاثة عيون".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي..سلمى أبو ضيف تشعل حماس الجمهور لمسلسلها الرمضاني القتادم "أعلى نسبة مشاهدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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