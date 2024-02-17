بالبوستر الرسمي..سلمى أبو ضيف تشعل حماس الجمهور لمسلسلها الرمضاني القتادم "أعلى نسبة مشاهدة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف البوستر الخاص بأحد أعمالها القادمة و هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و الذي سيعرض في رمضان القادم، و حمست الجنهور من خلال الكشف عن ملامح شخصيتها و علقت بالقول: "مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، إن شاء الله في رمضان".



و في وقت سابق، شاركت سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها من كواليس تصوير أخر أعمالها و هو فيلم "أنف و ثلاثة عيون"، حيث ظهرت بالشخصية التي تجسدها و التي تحمل إسم روبا، و علقت محمسةً الجمهور لهذا العمل بالقول: "روبا دلوقتي ممكن تشوفها في كل السينمات في فيلم أنف و ثلاثة عيون".

