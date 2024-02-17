بالصورة- كيم كارداشيان تثير الجدل بحركة إيباحية بيدها..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلاً كبير بعد أخر صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت صورة من طفولتها ظهرت فيها و هي تقوم بحركة إيباحية بيدها و تستعرض الصورة مع المتابعين الذين إنهالوا عليها بالتعليقات.



و في وقت ساق، التقطت عدسات الكاميرات، صوراً لـ كيم كارداشيان، في ملعب "Allegiant" في لاس فيغاس يوم الأحد.

وأثارت الصور قلق متابعي كيم، إذ لفت أصابع يدها اليسرى بضمادات، ما أثار تساؤلات حول الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة.

وحضرت كيم إلى الملعب لدعم ابنتها سانت، البالغ من العمر 8 سنوات، خلال مباراة كرة السلة.

وظهرت كيم في الصور برفقة شقيقتيها كيندال جينر وكلوي كارداشيان.

