الفنانة نوال الكويتية تُقبل نجل رابح صقر: انا أمك وش فيك -فيديو

تم توثيق مقطع فيديو يُظهر الفنانة نوال الكويتية وهي تقبّل أحد أبناء الفنان رابح صقر. الفيديو يُظهر الفنانة نوال وهي تُقبّل أحد أبناء رابح صقر، وعندما شعر رابح بالإحراج على ما يبدو، قالت له الفنانة: “أنا أمك وش فيك”. وفي اللقطات التالية من الفيديو، يظهر رابح صقر وهو يعرّف نوال على ابنه الثاني، وقامت بمصافحته وتقبيله.

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