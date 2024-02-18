عابد فهد ينتقد ظهور النجوم في تيك توك: ليس مكانًا محترمًا لجني الأموال -فيديو

كشف الفنان السوري عابد فهد عن رأيه القوي بخصوص ظهور النجوم في تطبيق “تيك توك”، حيث أعرب عن استيائه من هذه الظاهرة واعتبر أنها ليست مكانًا محترمًا لجني الأموال. وقد أشار فهد إلى أنه غير مؤيد لتهريج الأشخاص في بثوث المباشر على التطبيق بهدف الحصول على المال.

تعليقات عابد فهد جاءت خلال حلوله ضيفًا على برنامج الإعلامي هشام الهويش، حيث وجه رسالة إلى النجوم الشباب الذين يستخدمون تيك توك كوسيلة لجني الأموال، قائلاً: “هذا ليس مكانكم، من العيب أن تظهروا في بث مباشر لتحصلوا على المال… أفضل أن تكسبوا دخلكم بطرق محترمة أكثر”.