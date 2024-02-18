كشف الكاتب والناقد الفني فهيد اليامي عن رأيه في مسلسل “ثانوية النسيم”، حيث أعرب عن اعتقاده بأن بعض المشاهد في المسلسل تحتوي على مبالغة، وأشار إلى أن الدراما في السنوات العشر الأخيرة ركزت على مظاهر مجتمعية غير واضحة الهدف.
وأضاف اليامي خلال لقاءه في برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أنه يثني على فريق العمل في المسلسل ويعتبرهم النواة الأساسية للدراما السعودية، لكنه طرح السؤال: هل انتهت القصص في السعودية؟ هل ليس لدينا جانب مشرق في ثانوية النسيم؟ هل لم ينجح أحد من خريجيها في أن يصبح دكتورًا مبدعًا أو ضابطًا ناجحًا أو شخصية فعالة في المجتمع؟
تعليقات اليامي أثارت الجدل وأثارت انتقادات وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الجمهور بشأن المسلسل ورؤية اليامي.
كانت هذه تفاصيل خبر فهيد اليامي يعلق على مسلسل ثانوية النسيم: هل القصص انتهت في الدراما السعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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