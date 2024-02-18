نسرين طافش ونادين نسيب نجيم جريئتان.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافشن الأانظار إليها بإطلالة رياضية جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعنا نفعلها".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، خطفت الأنظار إليها، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يصنعون لونًا أغمق".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المداح".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

داليدا خليل

ظهرت الفنانة داليدا خليل، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طبعة عيد ميلاد".

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه الأمير الساحر لحورية البحر هذه".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، إطلالة سيلفي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

أسما شريف منير

نشرت أسما ابنة الفنان شريف منير، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها جريئة.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء لخميسي، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طب أنا بحبكم".