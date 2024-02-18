الشاعر سامح الكومى يتعاون مع شيبة وطارق الشيخ فى أغانٍ جديدة

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر سامح الكومي في أغان جديدة مع المطرب أحمد شيبة حيث انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "أنا بطولى" ألحان خالد سلطان وتوزيع أحمد عبد السلام، كما انتهى من تسجيل أغنية للمطرب طارق الشيخ تحمل اسم "الصحاب" ألحان خالد سلطان وتوزيع بلوكا، ومن المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة.

وتعاون سابقا الشاعر سامح الكومي طارق الشيخ في عدة أغانٍ منها "حظي خاني" وهي من ألحان طارق الشيخ، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر ومن إخراج محمد حجازى.





وتقول كلمات الأغنية: "أنا حظى خانى مع الأسف وإتخلى عنى، حظى خانى وعاشرت ناس كل شغلتها الأذى كان لازم أبعد عنهم وأنفد بجلدى، ومكنش أبدا زيهم ولاحاجة من دى وطلعتى منهم فى النهاية بمعجزات "

كما تعاون معه أيضا في أغنية "عالم غريب" من كلمات سامح الكومى وألحان سيد شعبان عبد الرحيم وتوزيع موسيقي طه الحكيم، والأغنية تناقش قضية اجتماعية مهمة وهى الأنانية وحب الذات وإقامة الحواجز بين الناس.





وتعاون سامح الكومى مع شيبة في أغنية "غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من خالد سلطان والتوزيع إسلام شيبسى .