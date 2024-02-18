رمضان 2024.. الإثارة والتشويق تسيطر على البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى" المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ظهر في البرومو التشويقي الأول أبطال المسلسل، كل من النجم أمير كرارة وسيد رجب وأحمد رزق وميرنا وليد وصفاء الطوخي ورحاب الجمل وأحمد فؤاد سليم.

جمع البرومو التشويقي للمسلسل خلافات بين أفراد أسرة الرفاعي، بسبب الورث، الذي يرفض أحمد فؤاد سليم توزيعه على أولاده قائلًا: "مفيش ورث ولا بيوت كلنا في بيت واحد".

ويقدم الفنان أمير كرارة الدراما الاجتماعية الشعبية من خلال مسلسل "بيت الرفاعى"، حيث يجسد شخصية طبيب يعيش في حي شعبي ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعى

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفى، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.