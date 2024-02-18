ناهد السباعي تتذكر شقيقها الراحل برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة ناهد السباعي شقيقها الراحل فريد المرشدي برسالة مؤثرة.

ونشرت ناهد صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت عليها :"اللهم عوض شباب أخي في الجنة".

الراحل فريد المرشدي نجل المنتجةالراحلة ناهد فريد شوقي وحفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقي وخالته هي الفنانة رانيا فريد شوقي، وهو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعي.

يذكر أن ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي رحلت يوم 5 ديسمبر الماضي.



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