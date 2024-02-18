شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج: كان نفسي أقدم شخصية هشام سليم في "إمبراطورية ميم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتبة الصحفية لميس محمد: أشارك في مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي خلال الموسم الرمضاني القادم، ورشحني للدور مخرج المسلسل محمد سلامة، وأقدم دور ابنة خالد النبوي الكبيرة وكنت أتمني تقديم الدور الذي قدمه هشام سليم في الفيلم.

وتابعت: سعيدة بعملي مع خالد النبوي، فهو ممثل له هيبة ومعظم المشاهد سويًا وطيلة الوقت يكون لديه ما يضيفه علي مشاهده وهذا يساعد الممثل الذي يمثل أمامه، وكواليس المسلسل ممتعة جدًا وكانت أول مرة أعمل فيها مع الأطفال وسعيدة بذلك جدًا.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.