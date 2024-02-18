ميرنا وليد - بيروت - في 27 أيار / مايو 2024 تبلغ إبنة براد بيت وأنجلينا جولي الثامنة عشرة من عمرها وعليها إتخاذ قرار كبير. ولا يبدو أنها ترغب خوض تجربة التمثيل وأدركت والدتها هذا الأمر بعدما رطلب منها تجسيد دور أورورا في فيلم Maleficient مع والدتها أنجلينا جولي فضحكت ورفضت وعلقت والدتها على الأمر خلال مقابلة مع Elle وقالت: "شيلوه لديها شخصيتها ولن تقوم بأي شيء لا ترغب به". يذكر أن شيلوه تحب الرقص وبدأت مواهبها تظهر بشكل واضح منذ السادسة عشرة من عمرها وهي تشارك بعروض راقصة وتجني المال.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - شيلوه إبنة أنجلينا جولي وبراد بيت تنافس والدتها بجمالها الساحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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