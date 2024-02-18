ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم 18 شباط / فبراير 2024 عيد ميلاد الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي. درست نادين الإعلام في جامعة القديس يوسف في بيروت، والفيلم التي قدمته بمناسبة تخرجها "11 شارع باستير" عام 1997 نال جائزة أفضل فيلم قصير في حفل السينما العربية في المعهد العربي العالمي في باريس. عام 1998 حضرت ورشة للتمثيل في مدرسة الدراما الفرنسية Cours Florent في باريس واتجهت إلى إخراج الإعلانات والفيديو كليبات لمطربين في الشرق الأوسط، وحصدت العديد من الجوائز.

إختيرت كعضو لجنة تحكيم قسم نظرة خاصة Un Certain Regard وفي مهرجان كان السينمائي لعام 2015 . لعبت لبكي دور البطولة في فيلم "رصاصة طايشة" من إخراج جورج هاشم ولعبت دوراً ثانوياً في الفيلم المغربي "روك ذا كاسباه Rock the Casbah"من إخراج ليلي مراكشي وبطولة كلا من هيام عباس ولبني عزبال.

من أعمالها "هلأ لوين"، "كاراميل"، "سكر بنات"، "البوسطة"، "كفرناحوم"، "أصحاب ولا أعز"،"ياسمين"،"كوستا برافا".

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلاد نادين لبكي إليكم لمحة عن أبرز أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.