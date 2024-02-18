مصطفى كامل يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

ياسر رشاد - القاهرة -



أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الفيس بوك بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة.

وبجانب عرض الميزانية يتم مناقشتها طبقاً للقانون تحقيقاً لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك .



للمرة الأولى في تاريخ نقابة المهن الموسيقية يلبى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل مايدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقى وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا مايسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .



ودائما ما يسعى مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ أنه لن يرتاح باله إلا أن يتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية التي تمن له كل الاحترام والتقدير .