محمد سالم يكشف كواليس العمل مع يسرا ونيللي كريم في مسلسل " روز وليلى "

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل المصري محمد سالم عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد نجاحه في تجربته التمثيلية الأولى في مسلسل "روز وليلى" والمكون من عشرة حلقات وعرض الفترة الماضية على منصة شاهد السعودية.

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المعروف عن سالم انه يقدم الستاند اب كوميدي منذ عام 2007 في عدة بلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا باللغة العربية، من خلال عرض مسرحي فردي مدته ساعة متواصلة فيما يعرف بـ "ستاند اب سبشيال"، ويعتبر سالم اول شخص ينفذه بمصر في شو بعنوان "ستاند اب مصر" وتخطت مشاهداته حين طرح على اليوتيوب 90 مليون مشاهدة في قناته التي تضم 600 ألف مشترك.

لكن هذه المرة دخل محمد سالم مجال التمثيل وصرح انه يلعب شخصية تدعى إبراهيم وهو شخص مجنون بهوس الهاكرز، ونتيجة تمعنه في التكنولوجيا يحلم بصناعة قمر صناعي يراقب كل تلفونات العالم، وهو بالتالي يعتبر الشخصية الشريرة ضمن الاحداث.

وأضاف سالم انه يظهر بداية من الحلقة الثالثة خلال قصة المسلسل وحتى الحلقة العاشرة وصولا لمشاهد المواجهة بينه وبين الممثلتين يسرا ونيللي كريم، والمفاجأة كانت ان اول مشهد يصوره في تاريخه كان اخر مشهد بالسيناريو والذي يجمعه ببطلتي العمل وكان من أصعب المشاهد وتحدي امامه لتنفيذه كما يجب، حيث كان يتوقع انه سيبدأ بمشاهد خفيفة خاصة وان فريق العمل يعلم انه يشارك لأول مرة كممثل لكن ما حدث على العكس تماما، والحمد لله وثقوا به وكان عند حسن ظنهم بعد طرح المسلسل.

ووجه سالم الشكر الى كل من المخرج البريطاني الحاصل على جائزة "البافتا" وهو أدريان شيرجولد وكاتب المسلسل البريطاني كريس كول أيضا، على اختيارهما له لتجسيد شخصية الشرير بالمسلسل بعد ترشيح شركة الإنتاج لـ "سالم" لعمل تجربة أداء (اوديشن) أمام الكاتب والمخرج.

وفي ختام حديثه يأمل محمد سالم ان يستمر في مجال التمثيل بجانب حبه الأساسي للستاند اب كوميدي والذي استمر به منذ نحو 17 سنة لان تجربة رد فعل السريع للجمهور تجاهه على المسرح مختلفة تماما عن تصوير الكاميرا.

الجدير بالذكر ان الستاند اب كوميديان محمد سالم قد عاد مؤخرا من دولة الامارات العربية بعد تقديمه لحفلة هناك بالتزامن مع عرض المسلسل الجديد.