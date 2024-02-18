شاكيرا في فيديو نادر بالشعر الأسود وترقص الدبكة اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة اللبنانية الأصل شاكيرا وهي ترقص الدبكة اللبنانية في بداياتها، حين كان شعرها باللون الأسود.



وكانت شاكيرا تعلم أحد الأشخاص الموجودين في البرنامج الغبي الدبكة وتلفظ الكلمة بطريقة ظريفة.

وكانت قد أعلنت شاكيرا، أنها ستطرح ألبومها الجديد Women no longer cry في 22 من شهر آذار/مارس المقبل.

ونشرت شاكيرا صوراً من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وكتبت رسالة مؤثرة جاء فيها: "ألبومي الجديد، الذي سيصدر في 22 آذار/مارس، هو الألبوم الذي أنشأته معكم جميعاً، مجموعتي من الذئاب (تقصد فانزاتها)، التي كانت بجانبي في كل خطوة على الطريق. لقد كان صنع هذا العمل عبارة عن عملية كيميائية".

وختمت: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أعيد بناء نفسي. وأنا أغنيها، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".