ميرنا وليد - بيروت - مضى سنة على وفاة أيقونة الجمال الأميركية الممثلة والعارضة راكيل ويلش التي توفيت عن عمر ناهز الـ 82 سنة. ولدت راكيل في شيكاغو والدها من أصول بوليفية ووالدتها بريطانية أميركية. بدأت بالتمثيل بعد إنتقال العائلة الى كاليفورنيا من خلال دور صغير عام 1964 في فيلم A House is Not A Home. جسدت راكيل ويلش أدوار الإغراء وأصبحت شهيرة جداً وشاركت في عدة أفلام. تزوجت إربع مرات وبقي أولادها تاهني ودامون ويلش الى جانبها حتى وفاتها. كانت راكيل ويلش وستبقى أيقونة للجمال والإثارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - بعد مرور سنة على وفاتها راكيل ويلش كانت وستبقى أيقونة للجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.