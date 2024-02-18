فن ومشاهير

ليالي سعودية مصرية| إطلالة جديدة لـ شيرين عبد الوهاب في الأوبرا ..صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها الغنائي الضخم في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية، مع الكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة 18 فبراير على المسرح الكبير، باستعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

 

99bb9fa54b.jpg
754f444c39.jpg

تقام الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

 

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إليكتروني.

 

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية 

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ شيرين من خلال أغنية “الدهب”، والتي حققت أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

 

وتقول كلماتها "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا