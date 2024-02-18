ياسر رشاد - القاهرة - يحيي كلا من الفنانة أصيل هميم والفنان فؤاد عبد الواحد، حفلًا غنائيًا في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات ليالي الوثبة في مهرجان الشيخ زايد.

موعد حفل أصيل هميم وفؤاد عبد الواحد في مهرجان الشيخ زايد

ومن المقرر ان يقام الحفل في 23 فبراير الجاري على المسرح الرئيسي لليالي الوثبة وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان الشيخ زايد وفعالياته الثقافية والتراثية والغنائية

يحتفي مهرجان الشيخ زايد بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الثري، من خلال عرض الحِرف اليدوية والتقليدية وفنون الأداء. يشكل الحي التراثي الإماراتي محور الجذب المركزي في المهرجان، حيث يستضيف المعارض الفنية والفعاليات والأسواق الشعبية. تتضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد سباقات للهجن، وعروض الصقور، ومسابقات وعروضاً للألعاب النارية.

أما منطقة التراث العالمي فهي من المعالم البارزة الأخرى التي يُعرض فيها التراث المعماري والحِرف اليدوية، والمنتجات والفنون التقليدية من دول أخرى.

ويتضمن المهرجان فعاليات وعروض جماهيرية تناسب كافة أفراد العائلة، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية ورياضية مليئة بالسعادة والبهجة.

يصنّف مهرجان الشيخ زايد التراثي في قرية الوثبة التراثية ضمن أهم الفعاليات التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزالفعاليات الفنية في العاصمة أبو ظبي.