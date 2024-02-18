شكرا لقرائتكم خبر عن ليال مصرية سعودية.. منير وشيرين وماجد المهندس نجوم أولى الحفلات بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كلاً من محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



محمد مير

شيرين عبد الوهاب