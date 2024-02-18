حسام حبيب في مأزق بعد إتهامه بالسرقة

ميرنا وليد - بيروت - وقع الفنان المصري حسام حبيب في مأزق حيث وجه المنتج والموزع محمد شفيق، اتهاما له بسرقة مذهب أغنيته الجديدة "كدابة" من أغنية أنتجها مؤخرا للفنان المصري الصاعد محمود عز.

كتب شفيق على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "السلام عليكم، بداية كده تم انتاج اغنية للفنان الصاعد محمود عز من قِبل شركتي EYE Creative Studios بعنوان بياعة و ده لينك الغنوة."

وتابع:" الأغنية تم طرح البرومو بتاعها علي انستجرام يوم ١٨ يناير بجملة المذهب الي تم "نحتها" او اقتباسها من قبل الفنان حسام حبيب في اغنيته الجديدة - كدابة و ده لينك الغنوة عشان حضراتكم تحكموا بنفسكم، أولا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحرير محضر بالمصنفات الفنية لاتخاذ اللازم، ثانيا تم التواصل مع محامية آي كرييتيف استديوز السيدة جهاد مبروك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية باتجاه الواقعة."

يذكر أن أغنية كدابة من كلمات عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع أمين نبيل.

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