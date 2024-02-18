محمد حماقي يحيي حفلاً في السعودية .. وكم بلغ سعر قميصه المميز ؟

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ارتدى محمد حماقي قميص أسود اللون مزين خطوط حمراء عند الجيوب من تصميم العلامة التجاية Marni، ويصل سعره إلى 620 يورو.

حماقي غنى مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

وكان قد أحيا حماقي حفلاً في جدة، وافتتح الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه"، وغنى مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، ونشر حماقي عدداً من الصور من الحفل، وكتب تعليقاً :"جدة كنت مشتاقًا لك.. أشكر لكم ليلة أمس لقد كانت سحرية".



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