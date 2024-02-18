فيلم Bob Marley: One Love يتصدر السينما المحلية في الولايات المتحدة و يحقق هذه الأرقام القياسية

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم Bob Marley: One Love نجاح كبير في السوق المحلية الاميريكية حيث تصدر شباك التذاكر بإيرادات عالية و مميزة و صلت يوم أمس إلى 7.

4 مليون دولار، محققاً بذلك إيرادات عامة و صلت إلى 25.3 مليون دولار.

فيلم "Bob Marley: One Love" يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم.

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رينالدو ماركوس غرين .