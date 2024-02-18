بالفيديو: بثينة الرئيسي تعلق على رفض الفتيات التصوير معها بدون فلتر

ظهرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي في مقطع فيديو، عبرت فيه عن استيائها بسبب عدم قبول بعض الفتيات أن يلتقطن الصور معا بدون فلتر.

وقالت الرئيسي خلال المقطع: “البنات صاروا يكسرون خاطري، ما يقدرون يتصورون بدون فلتر، يبغون يتصورون بزاوية معينة، الثقة عندهم صفر”.

وتابعت قائلة: “عادي أي حد يحب كل فترة يشوف نفسه بدون فلتر، طالعتلي حبة صغيرة، عادي إنسان، ولما أضحك عندي تجاعيد عند عيني، هذه الطبيعة اللي نحنا صرنا ننكرها”.

وأشارت أنها ليست ضد الفلاتر أو الفوتوشوب، ولكن ليس طول الوقت، مؤكدة أن أي فتاة تمتلك مرآة في منزلها وسوف ترى نفسها فيها.

وهاجم بعض الجمهور بثينة الرئيسي مؤكدين أنها قامت بالعديد من العمليات التجميلية، ودفعت أموال طائلة لتغيير شكلها، وأنه لو تم مقارنتها بين شكلها حاليًا، وشكلها قبل تلك العمليات، سيعتقد الشخص أنهما شخصين مختلفين.