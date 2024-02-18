شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوى يلتقى ديفيد اسكالمانى ويشكره على دعمه لمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، الدكتور ديفيد اسكالماني المستشار الثقافي الإيطالى ورئيس المراكز الثقافية الايطالية بجمهورية مصر العربية، وخلال اللقاء شكر اسكالماني مازن الغرباوي على استضافة دولة إيطاليا كضيف شرف في الدورة الثامنة، وأكد التعاون المثمر والبناء الذي بدأ من الدورة السابعة واستمراره في الدورة المقبلة وهي الدورة التاسعة.

وأشار سكالماني إلي استمرار الحضور الإيطالي في المهرجان بدورته التاسعة وتطويره بشكل أوسع من خلال زيادة حجم المشاركة، ومن جانبه شكره الفنان مازن الغرباوي علي دعمه للمهرجان في دورته السابعة والثامنة ومنحه درع المهرجان وشهادة شكر وتقدير.

وأضاف الغرباوي: خلال لقائي مع الدكتور ديفيد اسكالماني بدأنا ترتيب بعض البرامج الثقافية المشتركة بين المهرجان وبين المركز الثقافي الإيطالي لأهمية التواجد الإيطالي بالمهرجان، كما تحدثنا عن استعدادات لمشاركة المركز في تدشين أول مهرجان بإيطاليا وهو مهرجان TIMF.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة، التي كانت تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.