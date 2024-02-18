بعد نشهرها لهذا الفيديو و هجوم الجمهور عليها..نادين نسيب نجيم تعتذر

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة كبيرة بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع الجمهور أثناء تناولها وجبة الطعام من مطعم "ماكدونلدز" الذي يعتبر ضمن المنتجات التي قوطعت بعد الحير الإسرا ئيلية على الشعب الفلسط يني و كان داعماً، ما جعل المتابعين يهاجمون نادين بسبب الفيديو، إلا أنها عادت و نشرت فيديو إعتذرت فيه من الجمهور بالقول أنهم على حب بردة فعلهم عليها وبأنهم محقونون بسبب ما يحصل، و أشارت إلى أنها لم تكن تسوق لهذا المقطع و أن هذه الشركة لا تعني لها أبداً، و أنها في العادة تأكل هذا الطعام اثناء صعودها إلى الطائرة و أن تشاركها مع المتابعين، دون الإنتباه إلى أنه يمكن أن تذهب في هذا المنحى، كما و أعادت الإعتذار معبرةً عن حبها للجمهور و عن دعمها الكامل للقدية و مدى تأثيرها بها.