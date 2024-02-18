بالصرو- تحت عنوان الأنوثة والجمال..يارا السكري تتالق بفستان مميز

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور، حيث ظهرت بلوك رائع فاق الاناقة فكانت ترتدي فستان باللون الأسود قصير وضيق ذات أكمام طويلة أذهرت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله انوثتها وجمال وجهها، وإنهال عليها المتابعون بالتعليقات مشيرين إلى جمالها وإلى محبتهم لها.



وكانت أطلت يارا السكري على متابعها بمقطع فيديو من أمام أهرامات الجيزة شاركته عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رائع خطفت من خلاله الانظار، حيث كانت ترتدي فستاناًقصير باللون الأزرق ذات أكمام طويلة و تصميم مميز و نسقت معه حذاء عالي أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها.

