بالبوستر الرسمي..ميرنا جميل تشعل حماس الجمهور و تكشف عن ملامح شخصيتها في "بيت الرفاعي"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ميرنا جميل البوستر الرسمي لأحدث أعمالها المنتظرة و هو مسلسل يحمل إسم "بيت الرفاعي" و الذي سعرض في السباق الرمضاني القادم، و علقت ميرنا جميل على المنشور محمسةً الجمهور لدورها في المسلسل بالقول: "سامية حلويااات".



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

