بعد انتشار أنباء طلاقهما.. هل ألغت ليلى الفاروق متابعة أمير عيد على انستجرام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات انتشار أنباء عن انفصال الفنان أمير عيد مطرب فرقة كايروكي، عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق دون تأكيد أو نفي من جانب الطرفين.

وجاء اسم أمير عيد بين الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، بعد انتشار هذه الأنباء، وبزيارة حساب كل منهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تبين أن الثنائي تجاهل التعليق، كما ظهرت ليلى وهي تتابع حساب أمير، بينما لا يتابعها الأخير ولا يتابع أي حساب على نفس الموقع.

أمير مازال يحتفظ بعدد من الصور التي جمعته بزوجته ليلى عبر حسابه على انستجرام.

جدير بالذكر أن أخر منشور لـ ليلى على موقع انستجرام كان عبارة عن صور التقطتها من حضورها عرض أزياء، كما أعادت نشر صورتها عبر انستجرام مصحوبة بأغنية "ليلى" التي يغنيها أمير عيد مع فريق كايروكي.

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