أروى: ارتديت الحجاب قبل سنوات وخلعته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة أروى عن الفترة التي ارتدت فيها الحجاب، وسبب اتخاذها قرار بخلعه.

وقالت أروى خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه المذيع علي ياسين: "كنت محجبة وقت المرحلة الثانوية وخلعت الحجاب عندما دخلت الجامعة، ولم يفرضه علي أحد لكن شعرت أنني لست مرتاحه فخلعته".

وأضافت: "أنا كنت بدرس في كلية الهندسة وكان هناك أعمال كثيرة بسبب مشروع التخرج، كنت أعود إلى المنزل متأخرة، لم يكن لدي وقت حتى أهتم بنفسي، والفتاة المحجبة عليها أن تهتم بشكلها جيدا".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى أغنية "أنا وقلبي"، وصدرت الأغنية على طريقة lyrics فيديو، وأطلقتها على مختلف المنصات الموسيقية.

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