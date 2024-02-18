شكرا لقرائتكم خبر عن سينما "زاوية" تعرض اليوم فيلم "حب البنات" بعد ترميمه بالإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما "زاوية" يومي الأحد 18 فبراير والثلاثاء 20 فبراير فيلم "حب البنات" الذي أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2004 وقام ببطولته النجوم ليلى علوي، وحنان ترك، وهنا شيحة، وأشرف عبد الباقي، خالد أبوالنجا، أحمد عز، يوسف عيد، سوسن بدر، سيد رجب، عبد الرحمن أبو زهرة، والفيلم من تأليف السيناريست تامر حبيب، وإخرج خالد الحجر.

قام مركز الترميم السمعي والبصري بالمدينة بإجراء عمليات الترميم الرقمي، وتصحيح الألوان للفيلم، بإستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية للوصول إلي أعلي درجات الجودة والوضوح للصوت والصورة.

هذا وكان من المقرر أن تقوم السينما بعرض الفيلم عرضاً واحداً – وفق الاتفاق مع المدينة – في يوم عيد الحب 14 فبراير والذي يوافق الذكري العشرين لبداية عرض الفيلم , إلا أن الإقبال الكبير الذي شهده الفيلم من حضور الجمهور في ذلك اليوم ، وتحت ضغط المطالبة الجماهيرية العريضة لمشاهدة النسخة المرممة داخل دور العرض , أدي إلي قيام سينما"زاوية" بوضع الفيلم مرة أخري علي قوائم العرض في اليومين المشار إليهما وتم حجز قاعة العرض بالكامل للحفلتين .