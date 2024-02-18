بالفيديو- بلوك رياضي مميز..ريتا حايك تستعرض رشاقتها من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك على الجمهور من داخل الصالة الرياضية و إستعرضت قوتها البدنية و رشاقتها و لياقتها من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الخاص مع الجمهور، و تألقت بلوك رياضي مميز و إستعرضت لياقتها البدنية و قوتها في حمل الأوزان.



وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".

