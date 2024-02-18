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ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد زاهر البوستر الرسمي لاحدث اعماله و هو مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي سيعر في الموسم الرمضاني القادم هذا العام، و أشعرل حماس الجمهور من خلال التعليق بالقول: "بسم الله توكلنا علي الله انتظروا مسلسل نعمه الافوكاتو مع اول ايام شهر رمضان المبارك، تاليف مهاب طارق و محمد سامي اخراج محمد سامي بطوله مي عمر احمد زاهر اروي جوده عماد زياده كمال ابوريا و كوكبه من النجوم يارب يعجبكم".
و في وقت سابق، نعى أحمد زاهر الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص، و علق عليها بكلمات من الأسى حيث قال: "البقاءلله و الدوام لله توفي الي رحمه الله الدكتور علاء عبد العزيز ربنا يرحمه و يحسن اليه و يجعل مثواه الجنه هاتوحشني يا علاء اوي ربنا يصبر اسرتك و يصبرنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي..أحمد زاهر يكشف عن ملامح شخصيات مسلسله الرمضاني "نعمة الأفوكاتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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