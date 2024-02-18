بالبوستر الرسمي..أحمد زاهر يكشف عن ملامح شخصيات مسلسله الرمضاني "نعمة الأفوكاتو"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد زاهر البوستر الرسمي لاحدث اعماله و هو مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي سيعر في الموسم الرمضاني القادم هذا العام، و أشعرل حماس الجمهور من خلال التعليق بالقول: "بسم الله توكلنا علي الله انتظروا مسلسل نعمه الافوكاتو مع اول ايام شهر رمضان المبارك، تاليف مهاب طارق و محمد سامي اخراج محمد سامي بطوله مي عمر احمد زاهر اروي جوده عماد زياده كمال ابوريا و كوكبه من النجوم يارب يعجبكم".



و في وقت سابق، نعى أحمد زاهر الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص، و علق عليها بكلمات من الأسى حيث قال: "البقاءلله و الدوام لله توفي الي رحمه الله الدكتور علاء عبد العزيز ربنا يرحمه و يحسن اليه و يجعل مثواه الجنه هاتوحشني يا علاء اوي ربنا يصبر اسرتك و يصبرنا".

