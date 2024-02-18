أبرز تصريحات دينا الشربيني.. نفسي أخلف 6 أبناء

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الفنانة دينا الشربيني تريند موقع بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها التي كشفت عنها خلال استضافتها في حلقة برنامج sold out، والذي يقدمه الاعلامي محمود سعد، والمذاع علي قناة cbc الفضائية، ومنصة watch it الإلكترونية.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني خلال البرنامج على الكشف عن أحلامها التي تراودها منذ صغرها، كما تحدثت أيضاً عن أمنيتها في الحياه، بالإضافة إلى آخر أعمالها الفنية.

أبرز تصريحات دينا الشربيني مع الإعلامي محمود سعد



وقالت دينا الشربيني: "كنت بحلم إني ورقة وبقع من آخر دور في العمارة وسألت دكتور نفسي وقال لي إن ده خوف من اللي جاي، وأنا فعلًا شخصية بتخاف من المستقبل".

وأضافت: "كنت متوقعة إني أفقد أهلي وكل ما أفكر في الموضوع ده أنهار وأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة".

وعن تأثير التمثيل في حياتها عبرت قائلة: "التمثيل بيخليني أخرج من دنيتي وأروح في حتة تانية غير حياتي".

حلم دينا الشربيني



وقالت دينا إنها تتمنى إنشاء دار للأيتام، معلقة: أتمنى ربنا يقدرني وأفتح دار أيتام، وأن تستمر في استقبال الأطفال الأيتام بعد وفاتي"، مشددة على أن "الزواج قسمة ونصيب.

وتابعت: "عايزة يكون في حاجة موجودة حتى لو أنا مش موجودة، ولو ربنا قدرني أني أعمل ده أكيد هعمله".

موقف دينا الشربيني من الزواج

وأوضحت موقفها من الزواج والحب والإنجاب، مؤكدة أنها تتمنى إنجاب ستة أبناء، مضيفة: "أنا متسرعة لدرجة إني ممكن أحب واحد وأقوله بحبه، إيه المشكلة؟، والحب ده أحلى حاجة وحلو أوي، ومقصدش حب شخص، بس الحب في العموم".



وتابعت دينا الشربيني: "كان نفسي يكون عندي ستة أولاد، وممكن عادي أتجوز وأخلف، بس فعلا الزواج نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الزواج، إنما إحساسي إن الجواز هو حد أقدر أعيش معاه للأبد ونعمل عائلة وأولاد".

كامل العدد 2 رمضان 2024

تخوض الفنانة دينا الشربيني، ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد" الجزء التاني.

أبطال المسلسل

ومسلسل كامل العدد من بطولة شريف سلامة، آية سماحة، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

قصة يوم 13

وكانت شاركت دينا الشربيني مؤخرًا فى فيلم “يوم 13” الذي دارت أحداثه حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D.

أبطال يوم 13

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.