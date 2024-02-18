كوثر مصطفى تكشف لـ"الخليج 365" كواليس تقديم محمد منير "القدس عربية لأخر يوم حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدم النجم محمد منير، لجمهور حفله الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، مقطع جديد من أغنيته الشهيرة "مدد".

الشاعرة كوثر مصطفى، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، كشفت كواليس تقديم المقطع الجديد.

وقالت كوثر: "منذ بداية العدوان الإجرامي على فلسطين، كنت أشعر أنه لابد من رد ما، على ما نراه من عدوان غاشم من قوى الاحتلال الصهيوني، وشاركني نفس الرأي الصديق العزيز والفنان الكبير محمد منير".

وتابعت "كتبت أكثر من رباعية، واستقر منير في النهاية على تقديم هذا المقطع من خلال (مدد)، خاصة أننا وجدنا كل ما نريد قوله في تلك الكلمات التي تقول (أقسمت بالحرية، وبراءة القضية، القدس عربية، لأخر يوم حياة)، وقوبل المقطع بحماس كبير جدا، خلال الحفل، وعبر منصات التواصل الاجتماعي".

يذكر أن النجم محمد منير، من المقرر أن يشارك، مع المطرب العراقي ماجد المهندس، والمطربة شيرين عبدالوهاب، مساء اليوم الأحد، في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المقامة بدار الأوبرا، برعاية المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني.

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