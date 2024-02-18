بالفيديو- على طريقته الخاصة..مروان خوري يشوق الجمهور لمفاجأته القادمة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني مروان خوري مقطع فيديو حمس من خلاله الجمهور لعمل جديد يحضر له، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن هذا العمل، و ظهر مروان في الفيديو و هو يقوم بحركة مميزة حيث يقوم بالإنتقال من لوك الكاجوال إلى اللوك الشيك، و علق بالقول: "هناك مفاجأة قادمة بإتجاهكم، هل أنتم جاهزون، خدي الغمرات".



و في وقت سابق، فاجأ الفنان اللبناني مروان خوري الجمهور بتوقفه عن الغناء بحفله، حتى يقوم بالإقتراب من زوجته ندى رمال، التي كانت بين الحضور، ويقدم لها باقة من الورورد الحمر بمناسبة عيد الحب.

تصرف مروان هذا لاقى قبولاً كبيراً من الجمهور، الذي تفاعل معه بالتصفيق الحار.

