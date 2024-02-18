مجدى أبو عميرة: سعيد بعودة التعاون مع جمال العدل و"عتبات البهجة" عمل يليق بالدراما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعرب المخرج الكبير مجدى أبو عميرة عن سعادته البالغة بعودته للتعاون مجددا مع المنتج الكبير جمال العدل، وشركة العدل جروب، موضحا أن الشركة بمثابة بيته الفني، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحي" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصري" لـ محمود عبدالعزيز.

وقال أبو عميرة: أجد ارتياحا شديدا في التعاون مع المنتج جمال العدل، لأنه منتج فنان "فاهم دراما بشكل محترف" وله رؤية إنتاجية وفنية في جميع الأعمال التي قدمناها سويا، لذلك كان بفضل الله النجاح حليفنا في جميع الأعمال التي تعاوننا في تقديمها.

وأضاف أبو عميرة: "متفاءل جدا، بمسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، في ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك شركة إنتاج وفرت كل الإمكانيات من أجل خروج العمل في أفضل شكل، لذلك أستطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية.

يذكر أن مسلسل" عتبات البهجة"، يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني، كل من النجوم: جومانا مراد وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وعمرو صحصاح وعلاء زينهم ومحسن منصور ، ومن الشباب هنادي مهنا ومطرب المهرجانات عنبة.