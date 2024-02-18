رمضان 2024.. طرح البوسترات الفردية لـ مسلسل "جودر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت منصة "watch it" بوسترات فردية لأبطال مسلسل "جودر" من حكايات "ألف ليلة وليلة"، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتصدر كل فنان بوستر بمفرده، وهم ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس.

وغيرت الجهة المنتجة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" اسم العمل ليصبح "جودر" الاسم النهائي له، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، غادة طلعت، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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