روبرت داوني جونير وكيليان ميرفي ومارجو روبي بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توافد نجوم وصناع السينما والتلفزيون في هوليوود وبريطانيا على حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورتها الـ 77 هذا العام الذي يقام في قاعة رويال فيستيفال في لندن.

ومن أبرز الحضور كان مقدم الحفل الممثل الاسكتلندي المعروف بدوره في مسلسل الخيال العلمي والمغامرات "Doctor Who" ويعد أشهر المسلسلات البريطانية منذ الموسم الأول عام 2005.

الممثل الأيرلندي كيليان ميرفي المرشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلم "أوبنهايمر"، والممثلة الأسترالية مارجو روبي المرشحة لجائزة أفضل ممثلة" عن فيلم الكوميديا "Barbie"، والممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "أوبنهايمر"، إلى جانب المغنية الألبانية العالمية دوا ليبا، الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، إيميلي بلانت.

يقوم بافتا البريطانية بتكريم عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المميزة التي عرضت طوال عام 2023 وسط حضور ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

وتتنافس هذه الأعمال على 25 فئة سينمائية وتلفزيونية منها "أفضل تصوير، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل فيلم بريطاني، أفضل فريق عمل، أفضل فيلم في العام".

وضمت قوائم "بافتا البريطانية" منافسة شرسة بين عدد من أبرز الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال العام الماضي وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا إلى جانب مشاركتها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مهرجان برلين السينمائي وغيرها.