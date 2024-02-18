شكرا لقرائتكم خبر عن حزن منة فضالى وصراعات أحمد زاهر وحسن الرداد فى "محارب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "محارب" البرومو الرسمي للعمل بطولة النجم حسن الرداد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث أظهر صارعا كبيرا بين حسن الرداد وأحمد زاهر في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار شعبى، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، كما أوضح البرومو أن منة فضالى تتعرض لحزن شديد بسبب أن زوجها مطلوب من أعدائه.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين اذ تضم قائمة الأبطال كلا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته