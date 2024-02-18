شيرين يحيى: صورت "خد دبلتك" في سويسرا وأتعاون مع عزيز الشافعى قريبًا

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة شيرين يحيي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "خد دبلتك" التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان وليد العطار وتوزيع إيهاب كوبليكس وميكس وماستر ماهر صلاح، وتم تصوير الكليب في سويسرا في إحدى المنتجعات، ومن إخراج cardes Edison

وقالت شيرين إنها واجهت صعوبات خلال تصوير الفيديو كليب في سويسرا، في درجة حرارة عشرة تحت الصفر وعلى جبل ارتفاعه 7 آلاف متر لا يمكن الصعود إليه إلا بطائرة هليوكوبتر.





وأضافت أنها تسعى الفترة المقبلة لتقديم أغاني متنوعة لجمهورها، وتتمنى أن تكون قدمت أغنية مختلفة وهذا ما تحرص عليه خلال مشوارى الفني".

وأشارت إلى أن أغنية "خد دبلتك" أخذت وقتا طويلا من العمل عليها، لكي تخرج بتلك الصورة المبهرة الجميلة التي لاقت استحسان الجميع.

وتستعد المطربة شيرين يحيى خلال الفترة المقبلة لأكثر من تعاون غنائي الفترة القادمة أبرزهم مع الملحن عزيز الشافعي.





وتقول كلمات أغنية "خد دبلتك": خد دبلتك ليه فاكر اللى خدته منك وناسي سبت عشانك ايه، أنا لما قبلت الورده منك رفضت عشانك 100 بوكيه، كل ما تقسى اقول وماله معلش اهى ساعة شيطان، ورميت براح الكون بحاله ورضيت معاك بأربع حيطان خد دبلتك، أنا مش تحت رحمتك ياما قولت كلام، ووعود ماطلعتش قد كلمتك خد دبلتك، أنا مش تحت رحمتك ياما قولت كلام ووعود ماطلعتش قد كلمتك، مش شرط يعنى عشان بحبك تبيع فى قلبي وتشتريه ولا انت نسيت عشان أحبك لفيت ورايا قد ايه، ماهو لو مش قادر تحترمنى لاء تبقى غيرى أولى بيك، أنا همشي وخدها كلمة منى أنا قلبي كان كبير عليك.