الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد إثر وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الديوان الملكي الهاشمي، وفاة خالد بن مساعد السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ناعياً إياه ومعلناً في بيان :"الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.



وأضاف البيان :"ويعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".