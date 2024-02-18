ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني وائل كفوري منذ قليل مقطع فيديو مدته 26 ثانية يظهره وهو داخل طاشرته الخاصة.

ولفت كفوري الأنظار إلى أناقته التي يتميّز بها دائماً كما إلى مجوهراته من الخاتم إلى "البلاك" في يده اليمنى والسلسلة الذهبية في رقبته كما أنه وثق في الفيديو تناوله لكأس من الويسكي وتدخينه سيجارة وتناوله بعض الجبن والبندورة وغيرها من "المازة" إلى جانب المشروب.

وقد توقع بعض المعلقين أن يكون كفوري يتحضر لأغنية جديدة لم يعلن عن تفاصيلها.

وقد انهالت التعليقات المشيدة بوسامته وأناقته وعبر معجبوه عن محبتهم الكبيرة له وانتظارهم لكل جديد.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري أثناء غنائه على المسرح خلال حفله في ألمانيا.

وقد أظهر الفيديو تفاعل الجمهور الكبير والرائع مع غناء وائل كفوري أغنية "عمري كلو"، حيث توقف وائل عن الغناء، وأكمل الجمهور أداء الأغنية بصوت عالي وتفاعل رائع.

وخلال غناء الفنان اللبناني وائل كفوري على المسرح في حفله في ألمانيا، شاركه على المسرح غناء أغنية "كلنا مننجر" الفنان نادر الأتات والفنان سعد رمضان.



كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يستعرض أناقته ومجوهراته في طائرته الخاصة وماذا عن عمل جديد؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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