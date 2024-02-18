"محارب" رمضان 2024.. حفل زقاف حسن الرداد وناهد السباعي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مسلسل “محارب” زواج الفنان حسن الرداد من الفنانة ناهد السباعي فى رمضان 2024.

وتواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد محارب الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر و وماجد المصري و محمود يس جونيور و ملك احمد زاهر.

حسن الرداد وناهد السباعي

وتلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

وكانت عبرت الفنانة ناهد السباعي عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب.

حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي".

وأكدت ناهد السباعي قائلة: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".

ناهد السباعي ووالدتها الراحلة

معلومات عن المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

يذكر أن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي رحت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت تجمعها بابنتها ناهد فريد شوقي علاقة صداقة كبيرة، إذ اجتمعا في أغلب المناسبات سويا، ونعتها ابنتها وقت وفاتها قائلة: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي"، وتحرص في كل مناسبة على الدعاء لها بالرحمة.

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".

الأجهر

وكانت شاركت الفنانة ناهد السباعي في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "الأجهر" الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعيد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.