شاهد إعلامية وفنانة عراقية تنجو من حريق مدمر في منزلها.. وتهدد بكشف المرتكبين!

اجتاح حريق هائل منزل الإعلامية والفنانة العراقية المشهورة همسة ماجد يوم السبت، فيما تأجلت رحلة عودتها إلى العراق بسبب ظروف جوية غير ملائمة. ورغم المأساة، نجا زوجها من الحريق، لكن لا يزال مصير حيواناتها الأليفة غير واضح.

كشفت همسة، المعروفة بتقديمها العديد من البرامج التلفزيونية وظهورها على العديد من القنوات، عن الحريق الذي اجتاح منزلها، وبدت في حالة يرثى لها وتصرخ بحزن بسبب عدم قدرتها على العودة إلى منزلها قبل وقوع الحريق. ولكنها أطمأنت متابعيها بسلامة أفراد أسرتها.

لم تُعرف حتى الآن أسباب هذا الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من المنزل، وذلك وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشرته همسة بعد الحادث. شكرت فيه جيرانها الذين ساعدوا فرق الإطفاء في إخماد الحريق، ولكنها هددت بالكشف عن أسماء وشخصيات إذا تبين لها أن الحريق كان مفتعلاً.

يُذكر أن همسة ماجد قد أثارت بعض الجدل خلال السنوات القليلة الماضية في الوسط الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لحكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ.

تعد همسة ماجد فنانة موهوبة وطالبة في السنة الثالثة بجامعة بغداد بقسم السينما في أكاديمية الفنون الجميلة. قدمت برامج تلفزيونية عديدة في قنوات عراقية، بما في ذلك الشرقية والسومرية، وشاركت في الإعلانات وأدت أدوارًا تمثيلية. كما تظهر كعارضة أزياء على منصات التواصل الاجتماعي.