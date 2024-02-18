شاهد موقف محرج يجمع الفنان محمد عبده بالأمير عبدالرحمن بن مساعد.. والأخير يُعلق

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير يظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد وهو يمر بجانب الفنان العربي محمد عبده دون أن يسلم عليه، بينما كان يتجه نحو شخص آخر. على الرغم من تواجد أبو نوره (محمد عبده) قرب الأمير عبدالرحمن ومحاولته تقديم التحية له.

المعروف عن الفنان محمد عبده أنه يتصرف عفويًا في لقاءاته الصحفية والتلفزيونية، وقد يكون غير مركزًا أثناء توجه الأمير عبدالرحمن نحو الشخص الذي كان يتحدث معه، والذي كان يجلس بالقرب منه. في نفس الوقت، كان الأمير عبدالرحمن مركزًا مع الشخص الذي كان يتحدث إليه.

وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الفيديو قائلاً: “هذا آخر الحفل والأستاذ القدير محمد عبده مسلم عليه قبلها وجالسين مع بعض نحكي نص ساعة.. ومحمد عبده قيمة كبيرة وعظيمة أكن لها كل الاحترام، ولو كان الصوت واضحًا لوجدت أن أخي سعود بن عبدالله يوجه لي حديثًا فكان تركيزي عليه”.