شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفي وليلي كولينز وبول جياماتي على السجادة الحمراء لحفل الـBAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين كلا من بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA ، فيما سبق وحضر كل من النجمات كيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.

يقوم كل من ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا بتقديم جوائز حفل البافتا بمركز ساوث بانك بلندن، ومن المقرر أن يقدم الثلاثي جائزة BAFTA للأفلام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفئات التي تنتمي إليها. وينضم إليهم على خشبة المسرح طوال الليل زملاؤهم المقدمون أدجوا أندوه من " Bridgerton "، ونجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، وأبطال فيلم Wonka أومبا لومبا هيو جرانت، وليلي كولينز من " Emily in Paris".

ومن بين الأسماء الأخرى التي تأكد تقديمها للجوائز، نجمتا The Crown إيما كورين وجيليان أندرسون، وممثل فيلم Black Mirror هيميش باتيل، وممثل فيلم Hijack إدريس إلبا.