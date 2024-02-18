شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت ومارجو روبي وإيما ستون على السجادة الحمراء لحفل الـBAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمات كيت بلانشيت ومارجو روبي وإيما ستون وإيميلي بلانت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا BAFTA ، وذلك إلى جانب ويليام ‏ أمير ويلز.

يقوم كل من ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا بتقديم جوائز فى حفل البافتا بمركز ساوث بانك بلندن، من المقرر أن يقدم الثلاثي جائزة BAFTA للأفلام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفئات التي تنتمي إليها. وينضم إليهم على خشبة المسرح طوال الليل زملاؤهم المقدمون أدجوا أندوه من " Bridgerton "، ونجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، وأبطال فيلم Wonka أومبا لومبا هيو جرانت، وليلي كولينز من " Emily in Paris".

ومن بين الأسماء الأخرى التي تأكد تقديمها للجوائز، نجمتا The Crown إيما كورين وجيليان أندرسون، وممثل فيلم Black Mirror هيميش باتيل، وممثل فيلم Hijack إدريس إلبا.