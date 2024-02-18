شكرا لقرائتكم خبر عن دياب وميرفت أمين يتصدران بوستر مسلسل "مليحة" استعداداً لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية بوستر مسلسل "مليحة" بطولة دياب، الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة ds+، حيث تصدر البوستر كل من دياب وميرفت أمين وباقى أبطال العمل.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.